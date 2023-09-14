Продвижение мобильного приложения

$1000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок54 просмотра
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Мобильное приложение - социальная сеть. Нужно составить стратегию продвижения и ее реализовать. Нужен комплексный подход, включающий разные каналы

3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад