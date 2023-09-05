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сделать продающую воронку в телеграмме, с чат ботом, с лендингами полностью под ключ. есть пример воронки.
пройти, проаудировать всю эту воронку, расписать по элементам, то есть там есть небольшой лендинг, потом переход в чат бот, есть серия, сообщения есть, лендинг с анкетой есть, статья
то есть ему нужно будет полностью скопировать эту воронку, и клиент скинет контент только видео. Видео минут 20-30, которое будет использоваться в этой воронке, то есть исполнителю нужно будет посмотреть, это видео, вытащить все смыслы, полностью написать тексты, продающие сообщения, используя это видео, и полностью воссоздать весь функционал воронки, подготовить её полностью работоспособную, чтобы можно было на неё заливать трафик.
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