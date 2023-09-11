Лайк у фейсбук

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт28 заявок104 просмотра
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Привіт!

Заробіток на бакну коли.
Все супер просто: мені треба поставити 10-15 лайків, я надаю вам прямі посилання (списком) ви переходите ставите лайки, це займе не більше 1 хв.

Після ви скидуєте карту привату, я вам переводжу суму, 1 лайк 1 грн. (10-15 всього)

3 месяца назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад