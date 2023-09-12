Оформление профиля в популярной сети, составление контент плана.

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок65 просмотров
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Оформление аккаунта с 0, шапка профиля. Если мы поймаем вайб и вы поймете стиль то можем дальше работать, а уже понадобится контент план, введение аккаунта. Оплату обсудим.

Хочу развить бренд, шью антуражные сумки из канваса.

3 месяца назад
guest_1694538639005
Россия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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