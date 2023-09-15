Салон Маникюра и Педикюра

$40
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок49 просмотров
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Shako
Нужно делать контент

  • баннера

  • видео

В неделю нужно минимум 2 банера + 2 видео
Если Живете в Киеве и можете приехать 1 раз в месяц и отснять Контент Будет Супер

3 месяца назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад