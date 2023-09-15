Мобильное приложение - социальная сеть. Нужно составить стратегию продвижения и ее реализовать. Нужен комплексный подход, включающий разные каналы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть инстаграм страница Салон Маникюра и Педикюра
Shako
Нужно делать контент
баннера
видео
В неделю нужно минимум 2 банера + 2 видео
Если Живете в Киеве и можете приехать 1 раз в месяц и отснять Контент Будет Супер
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