Продюсер TikTok аккаунта ( в творческой программе (бета-версия)

Имеете опыт в создании роликов и можете четко сформулировать ТЗ для исполнителей

Вашим преимуществом будет умение создавать контент (ролики) или умение найти профессиональных исполнителей контента (роликов)

В заключение скажу о главном - основная задача создавать уникальный контент (ролики) с высоким удержанием RPM. Так как основной заработок мы делаем на просмотрах наших роликов в TikTok.

Мы это делаем благодаря творческой программе (бета-версия), которая работает не везде, а только в некоторых странах.