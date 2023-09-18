Продюсер TikTok аккаунта ( в творческой программе (бета-версия)

$350
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки15 просмотров
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Предлагаю долгосрочное сотрудничество специалисту, который имеет опыт доведения до результата с нуля аккаунтов в TikTok. Вы наш человек, если владеете следующими навыками:

  • Умеете проанализировать выбранную нами нишу и конкурентов

  • Владеете навыками создания уникального контента с высоким удержанием

  • Определяете стратегию продвижения с постановкой целей и определением ЦА

  • Составляете контент-план и определяете оптимальное количество публикаций роликов

  • Анализируете и докручиваете до оптимального результата текущий процесс

  • Имеете опыт в создании роликов и можете четко сформулировать ТЗ для исполнителей

  • Вашим преимуществом будет умение создавать контент (ролики) или умение найти профессиональных исполнителей контента (роликов)

    В заключение скажу о главном - основная задача создавать уникальный контент (ролики) с высоким удержанием RPM. Так как основной заработок мы делаем на просмотрах наших роликов в TikTok.

    Мы это делаем благодаря творческой программе (бета-версия), которая работает не везде, а только в некоторых странах.

  • Ждем от вас пожеланий об оплате вашего труда. Со своей стороны всегда добавляем % от результата.

  • ВАЖНО ! Пожалуйста вместе с заявкой отправьте нам личным сообщением ваши Ф.И.О. и дату рождения, эта информация нам будет необходима для заключения с вами договора о выполнении работ. Если вы не готовы сотрудничать с нами на договорной основе, тогда проходите мимо данного объявления. Заявки без Ф.И.О. и даты рождения мы не рассматриваем.

3 месяца назад
Ori4inalmarina
Марина 
41 годЭстония
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад