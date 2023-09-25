Мы ищем опытного фрилансера для выполнения ряда задач по продвижению наших иммиграционных и визовых услуг, а также услуг по релокации бизнеса для граждан СНГ, желающих перебраться в ЕС, США и Канаду.

Задачи:

1. Продвижение в клиентских сетях: Вашей задачей будет разработка и внедрение стратегии продвижения наших услуг в социальных медиа и других клиентских сетях, чтобы привлечь целевую аудиторию из СНГ.

2. Создание контента: Мы ищем специалиста, который может создавать увлекательный и информативный контент, способный заинтересовать и убедить потенциальных клиентов в преимуществах наших услуг.

3. Клиентское общение: Вы будете отвечать за эффективное взаимодействие с нашей аудиторией, отвечая на вопросы, предоставляя информацию и поддерживая клиентов в процессе оформления иммиграционных и визовых документов.

Если вы заинтересованы в этой работе и готовы обсудить детали, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы рассмотреть ваш опыт и предложить вам сотрудничество.

Спасибо за ваш интерес к нашей заявке, и мы с нетерпением ждем вашего сообщения.