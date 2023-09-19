Таргет

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок48 просмотров
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Реклама в Фейсбуке для продвижения Инстаграм аккаунта, который специализируется на продаже приборов для лица. Нужны специалисты по таргету, у которых был опыт таргетированной рекламы в бьюти сфере.

3 месяца назад
guest_1695367793690
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад