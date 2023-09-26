Создать чат бота для рассылки в телеграмм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки28 просмотров
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Нужно создать чат бота в телеграмм для рассылки информации в предоставленных нами группах.

3 месяца назад
guest_1695736634109
Беларусь
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад