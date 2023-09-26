Создать чат бота для рассылки в телеграмм

В пошуку компанії або спеціаліста для підтримки та просування ФБ та Інстаграм. Ми є українським виробником натуральної косметики Uspix (uspix.ua). 1. Налаштування та ведення рекламниї кампаній. Ефективність прив’язуємо до конверсії (покупок) 2. Збільшення ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать чат бота в телеграмм для рассылки информации в предоставленных нами группах.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте. Нам нужен специалист, который настроит линкедин профиль нашего стартап проекта. Профиль пока полностью пустой. Так же будет необходима ваша помощь в добавлении каждый день новых постов (будем давать информацию). Направляйте пожалуйста профили компаний, стартапов, ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Мы ищем опытного фрилансера для выполнения ряда задач по продвижению наших иммиграционных и визовых услуг, а также услуг по релокации бизнеса для граждан СНГ, желающих перебраться в ЕС, США и Канаду. Задачи: 1. ...Закрыт2 месяца назад
Внимание! Проголосовать можно только с премиум тг подпиской. Зайти по ссылке https://t.me/skidka_dir?boost и проголосовать В качестве подтверждения прислать суриншот от том,что вы проголосовали.Закрыт2 месяца назад
- $15
Оформить группу в ВК под ключ, весь контент вы ищите,какие-то фото я предоставлю. тематика: бьюти,ногти,маникюр.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужно сделать челлендж для бренда Одежды. Разместить и рассказать про бренд одежды. Подробности в лс. Набираю заявкиЗакрыт2 месяца назад
Реклама в Фейсбуке для продвижения Инстаграм аккаунта, который специализируется на продаже приборов для лица. Нужны специалисты по таргету, у которых был опыт таргетированной рекламы в бьюти сфере.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется опытный таргетолог для настройки рекламных компаний в США. Доказанный опыт обязателенСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Регистрация на сайте и активность в протяжение 20 минут или 2 дней оплата при наличии скриншота в личку насчет сотрудничества пишите я выдам вам инстуркцию и пришлите скрин регистрации по инструкции в этой групеСоциальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт2 месяца назад