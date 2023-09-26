Задача организовать рассылку по email адресам. Рассылка должна идти каждый день, до 10000 писем в день. Должен быть личный кабинет где есть статистика по доставленным письмам. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оставить комментарии на ютубе под видео в каналах которые я укажу. Для этого нужо создать аккаунт гугл с которого будете комментировать. Текст комментария дам. Просьба писать цену за один комментарий.
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