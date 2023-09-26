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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт26 заявок79 просмотров
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Нужно оставить комментарии на ютубе под видео в каналах которые я укажу. Для этого нужо создать аккаунт гугл с которого будете комментировать. Текст комментария дам. Просьба писать цену за один комментарий.

3 месяца назад
spb9160777
Алексей 
47 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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