Новый телеграм канал https://t.me/brunomoney - нужно привлечь 100 "живых" подписчиков. Не ботов.
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Здравствуйте.
Интересует полное ведения ютуб канала под ключ .Канал свежий .
Тематика канала новости Украины .
Меня интересует вот такие пункты введения Ютуб канала ;
Создание контент-плана:
Разработка и поддержание контент-плана для YouTube-канала, включая выбор тем, ключевых слов, и форматов видео.
Исследование рынка: Анализ популярных трендов и конкурентов на YouTube для определения актуальных тем и идей контента.
Продюсирование контента: Подготовка сценариев, съемка, монтаж и дизайн видеороликов. Обеспечение высокого качества и соблюдение стандартов канала.
Взаимодействие с аудиторией: Ответы на комментарии, проведение опросов и конкурсов, поддержание активного взаимодействия с подписчиками.
Требования:
Знание и опыт:
Опыт работы с YouTube и знание его алгоритмов, опыт создания и редактирования видеоконтента и озвучки.
Креативность: Способность придумывать оригинальные и интересные идеи для видео.
Технические навыки: Знание программ для монтажа видео (например, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) и основ работы с видео- и аудиооборудованием.
Ответственность и организованность: Способность соблюдать сроки и эффективно управлять временем.
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