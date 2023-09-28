Ведения ютуб канала под ключ

$600
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок373 просмотра
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Здравствуйте.

Интересует полное ведения ютуб канала под ключ .Канал свежий .

Тематика канала новости Украины .

Меня интересует вот такие пункты введения Ютуб канала ;

  • Создание контент-плана:

  • Разработка и поддержание контент-плана для YouTube-канала, включая выбор тем, ключевых слов, и форматов видео.

  • Исследование рынка: Анализ популярных трендов и конкурентов на YouTube для определения актуальных тем и идей контента.

  • Продюсирование контента: Подготовка сценариев, съемка, монтаж и дизайн видеороликов. Обеспечение высокого качества и соблюдение стандартов канала.

  • Взаимодействие с аудиторией: Ответы на комментарии, проведение опросов и конкурсов, поддержание активного взаимодействия с подписчиками.

  • Требования:

    1. Знание и опыт:

    2. Опыт работы с YouTube и знание его алгоритмов, опыт создания и редактирования видеоконтента и озвучки.

    3. Креативность: Способность придумывать оригинальные и интересные идеи для видео.

    4. Технические навыки: Знание программ для монтажа видео (например, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) и основ работы с видео- и аудиооборудованием.

    5. Ответственность и организованность: Способность соблюдать сроки и эффективно управлять временем.

3 месяца назад
guest_1694089530376
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад