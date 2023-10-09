Контент-менеджер (сентябрь)

Здравствуйте! Интересует продвижение строительных услуг через таргетированную рекламу в ВК. Основные услуги: 1. Строительство домов 2. Ремонт под ключ От вас кейс(ы) в данном направлении рекламы - обязательны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отчет за сентябрь:
- 3 презентации (виллы, премиум, люкс)
- подготовка и публикация 10 рилсов по рудубай
- развитие фб русские в дубае (около 1000 приглашений)
- перевод мотиваторов и говорящей головы
- перенос интканала на ютуб и дзен (70%)
Полный отчет в таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aP3_qMRyfqPnxBXG7DeNJ1oIsRjo-Lx6hXrI27rvkek/edit#gid=120250402
Отработано часов: 112,37
К оплате: 8989 грн = $246,09
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