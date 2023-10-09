Контент-менеджер (сентябрь)

Добрый день. Есть децентрализованный сетевой маркетинг. Цель - привлечь русскоязычное сообщество в приватный клуб. Два варианта входа в клуб. Либо единоразовый членский взнос (больше подходит для крупного инвестора), либо единоразовый членский взнос + ежемесячный платеж ...