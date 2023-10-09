Контент-менеджер (сентябрь)

$246
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка1 просмотр
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Отчет за сентябрь:

- 3 презентации (виллы, премиум, люкс)

- подготовка и публикация 10 рилсов по рудубай

- развитие фб русские в дубае (около 1000 приглашений)

- перевод мотиваторов и говорящей головы

- перенос интканала на ютуб и дзен (70%)

Полный отчет в таблице:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aP3_qMRyfqPnxBXG7DeNJ1oIsRjo-Lx6hXrI27rvkek/edit#gid=120250402

Отработано часов: 112,37

К оплате: 8989 грн = $246,09

2 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
tata_nvz
Наталия 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
$246
3 дня
UAH
Все супер, все супер, все супер
Как всегда все хорошо. Четкие задачи, обратная связь, своевременная оплата...