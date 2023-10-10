Создать страницу магазина в инстаграмм/фейсбук под ключ

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок39 просмотров
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Необходимо с ноля создать страницу, создать план розвития и наполнения/пупликации и подготовить страницу к дальнейшей рекламе. Цена обсуждается.

2 месяца назад
gladushchenko06
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
месяц назад