Здравствуйте! Интересует продвижение строительных услуг через таргетированную рекламу в ВК. Основные услуги: 1. Строительство домов 2. Ремонт под ключ От вас кейс(ы) в данном направлении рекламы - обязательны.
Создать страницу магазина в инстаграмм/фейсбук под ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо с ноля создать страницу, создать план розвития и наполнения/пупликации и подготовить страницу к дальнейшей рекламе. Цена обсуждается.
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