программист, разработчик веб-приложений

Сделаю полноценное веб приложение, это может быть на подобие какого-либо интернет магазина или же корпоративный. Так же могу сделать лендинг с таким же функционалом.

Более 2 лет опыта по работе с Финтек доменами. Использую современные языки программирования и современные технологии для выполнения. Могу работать как один, так и в команде.



TECHNOLOGIES:

HTML/HTML CSS

Thymeleaf

JAVASCRIPT (ES6)

JQuery

Ajax

Java

Spring Framework (Boot, MVC, Security, Data)

JPA/Hibernate, JDBC

Lombok

Maven

PostgreSQL, Oracle

Git



SKILLS:

Функции оценивания и планирования проекта

Командное общение

Разработанное приложение будет поддерживаться на всех браузерах (Google, Opera и т.д.)14:18

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