ilya_or

Илья Орлов ilya_or

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
программист, разработчик веб-приложений

Сделаю полноценное веб приложение, это может быть на подобие какого-либо интернет магазина или же корпоративный. Так же могу сделать лендинг с таким же функционалом.
Более 2 лет опыта по работе с Финтек доменами. Использую современные языки программирования и современные технологии для выполнения. Могу работать как один, так и в команде.

TECHNOLOGIES:
HTML/HTML CSS
Thymeleaf
JAVASCRIPT (ES6)
JQuery
Ajax
Java
Spring Framework (Boot, MVC, Security, Data)
JPA/Hibernate, JDBC
Lombok
Maven
PostgreSQL, Oracle
Git

SKILLS:
Функции оценивания и планирования проекта
Командное общение
Разработанное приложение будет поддерживаться на всех браузерах (Google, Opera и т.д.)14:18

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