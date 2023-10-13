Перепечатать рукописный текст в печатный

Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать подборку курсов по копирайтингу Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...
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Необходимо отсканированный рукописный текст перевести в печатный. Работы много и оплата хорошая
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