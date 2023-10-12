Каписать подборку курсов по SMM

КопирайтингЗакрыт5 заявок22 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Описать подборку курсов по SMM

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.

Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

=====================

P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

2 месяца назад
wordisandre
Андре 
31 годКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
katyaerofeenko
Екатерина 
19 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
$3
10 дней
К сожалению готовой статьи так и не получил (((