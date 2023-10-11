Написать технический текст

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3500 символов

Металлопрокат из европы.

Должны присунсттвовать точно эти фразы:

UPE -2 раза

UPN - 1 раз

Ipe - 2 раза

s 235 - 1 раз

s355 - 2 раза

балка тавровая - 1 раз

Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.

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3500 символов

Металлопрокат .

Должны присунсттвовать точно эти фразы:

уголок -2 раза

балка двутавровая - 1 раз

швеллер - 2 раза

сталь 3 - 1 раз

сталь 09Г2с - 1 раз

сталь 10ХСНД - 1раз

Сталь 45 - 1раз

сталь конструкционная - 2 раза

круг калиброванный- 1 раз

металлопрокат в киеве - 1 раз

Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.

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3500 символов

Металлобаза Киев.

Должны присунсттвовать точно эти фразы:

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Лист легированый - 1 раз

круг легированный - 1 раз

Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.