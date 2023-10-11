Написать технический текст

Оставить положительный отзыв на Авито. Нужно много отзывов, поэтому рассмотрю все заявки от исполнителей.
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3500 символов
Металлопрокат из европы.
Должны присунсттвовать точно эти фразы:
UPE -2 раза
UPN - 1 раз
Ipe - 2 раза
s 235 - 1 раз
s355 - 2 раза
балка тавровая - 1 раз
Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.
текст 2
3500 символов
Металлопрокат .
Должны присунсттвовать точно эти фразы:
уголок -2 раза
балка двутавровая - 1 раз
швеллер - 2 раза
сталь 3 - 1 раз
сталь 09Г2с - 1 раз
сталь 10ХСНД - 1раз
Сталь 45 - 1раз
сталь конструкционная - 2 раза
круг калиброванный- 1 раз
металлопрокат в киеве - 1 раз
Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.
текст 3
3500 символов
Металлобаза Киев.
Должны присунсттвовать точно эти фразы:
уголок -1 раза
металобаза - 1 раз
металлобаза - 1 раза
арматура - 1 раз
швеллер - 1 раза
сталь круглая- 1 раз
шестигранник - 1 раз
доставка металлопроката- 1 раз
листовой металлопрокат - 1 раз
Лист легированый - 1 раз
круг легированный - 1 раз
Текст должен быть написан грамотно с тех. точки зрения и с точки зрения строительства, и здравого смысла. Избежать повторения блоков, мыслей.Желательно писать только факты, полезная информация, без лишней воды. Тексты автоматизарованного написания отправляем на переписку.
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