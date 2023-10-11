Написание информации о компании

КопирайтингЗакрыт17 заявок71 просмотр
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Необходимо написание информации на различных сайтах.

2 месяца назад
guest_1697110152050
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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  • Отзыв на Авито

    Оставить положительный отзыв на Авито. Нужно много отзывов, поэтому рассмотрю все заявки от исполнителей.

    Копирайтинг103 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отзыв на Авито

    Оставить положительный отзыв на Авито. Нужно много отзывов, поэтому рассмотрю все заявки от исполнителей.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Отзыв Яндекс карты

    $3

    Опубликовать Отзыв на Яндекс картах Оплата после того как отзыв будет опубликован Пишите рассмотрю каждую заявку

    Копирайтинг154 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад