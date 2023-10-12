Написать подборку курсов на Геткурс

Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать обзор плагина SlyLinks для Вордпресс Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 ...
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Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Написать подборку курсов по Геткурс
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.
Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
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