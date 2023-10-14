Чат-менеджер

Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве.
Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно.
Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. Лучшая работа для молодых и коммуникабельных людей, которые любят общаться.
-Работа по всей Украине и за ее пределами
-В среднем у сотрудников без опыта от 600$ и выше, сотрудники компании, которые уже с опытом работы - получают в среднем 1000$.
-Для новых работников ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
-Ваша ключевая задача - поддержка беседы в онлайн-чатах.
Наш идеальный кандидат:
- парни и девушки от 16-50 лет
- наличие компьютера или ноутбука
- грамотная письменная речь
- коммуникабельный, грамотный, харизматичный
- знание английского - будет большим плюсом, но можно работать с Google-Translate
Если заинтересовала вакансия пишите (telegram)
- Похожие заказы
- $210Копирайтинг15 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо написать рыбу-сторител для визажиста на темы: Чем отличается макияж для фотосессии от макияжа обычного, и почему не надо бояться сильного макияжа на фотосет Лайфхаки, как придать лицу свежесть ...Копирайтинг19 заявокЗакрытмесяц назад
- $2000
Необходимо отсканированный рукописный текст перевести в печатный. Работы много и оплата хорошаяКопирайтинг240 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать подборку курсов по копирайтингу Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг16 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать обзор Геткурс Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. ...Копирайтинг7 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать подборку курсов по Геткурс Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг8 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Написать обзор плагина SlyLinks для Вордпресс Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 ...Копирайтинг7 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описать подборку курсов по SMM Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описать подборку курсов по нутрициологии Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершенмесяц назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описать подборку курсов по маркетплейсам Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг3 заявкиЗакрытмесяц назад