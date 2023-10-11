Моя цель - справиться с поставленной задачей на высшем уровне!
Мой сайт-портфолио: https://mlportfolio.ru
Работая со мной вы сэкономите:
♦ Время. Конечно, в ТЗ всё не укажешь, по этому, я могу без лишних вопросов создать качественный продукт. Меньше слов, больше дела)
♦ Нервы. Пожелания, просьбы и доработка уже включены в стоимость!(главное, не забыть про них сказать перед началом работы). В случае чего, без лишних споров внесу изменения в проект.
✓ Гарантия на работу. В течение 7 дней после передачи заказчику готовой работы бесплатно исправлю ошибки, которые были пропущены при приёме работы. ✓
О себе:
Качественно и быстро выполню поставленную передо мной задачу
Очень трепетно отношусь к срокам исполнения
Не беру предоплату
Всегда на связи)
Связь:
Телеграмм: @t_rap_d
Email: [email protected]
Род занятий:
Вёрстка на любой вкус. Только чистый и понятный код.
Анимация сайтов(CCS3, JavaScript)
Натяжка, поддержка, либо создание сайтов на CMS
Создание UI-компонентов сайта в графическом редакторе
Портфолио
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