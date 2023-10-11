Исключительно качественная и точно в срок - вёрстка сайтов/лендингов. Адаптивность, CSS3/HTML5, JavaScript, FlexBox

Моя цель - справиться с поставленной задачей на высшем уровне!

Мой сайт-портфолио: https://mlportfolio.ru

Работая со мной вы сэкономите:

♦ Время. Конечно, в ТЗ всё не укажешь, по этому, я могу без лишних вопросов создать качественный продукт. Меньше слов, больше дела)

♦ Нервы. Пожелания, просьбы и доработка уже включены в стоимость!(главное, не забыть про них сказать перед началом работы). В случае чего, без лишних споров внесу изменения в проект.

✓ Гарантия на работу. В течение 7 дней после передачи заказчику готовой работы бесплатно исправлю ошибки, которые были пропущены при приёме работы. ✓

О себе:

Качественно и быстро выполню поставленную передо мной задачу

Очень трепетно отношусь к срокам исполнения

Не беру предоплату

Всегда на связи)

Связь:

Телеграмм: @t_rap_d

Email: [email protected]

Род занятий: