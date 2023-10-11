pluger-001

Михаил pluger-001

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Исключительно качественная и точно в срок - вёрстка сайтов/лендингов. Адаптивность, CSS3/HTML5, JavaScript, FlexBox

Моя цель - справиться с поставленной задачей на высшем уровне!

Мой сайт-портфолио: https://mlportfolio.ru

Работая со мной вы сэкономите:

Время. Конечно, в ТЗ всё не укажешь, по этому, я могу без лишних вопросов создать качественный продукт. Меньше слов, больше дела)

Нервы. Пожелания, просьбы и доработка уже включены в стоимость!(главное, не забыть про них сказать перед началом работы). В случае чего, без лишних споров внесу изменения в проект.

✓ Гарантия на работу. В течение 7 дней после передачи заказчику готовой работы бесплатно исправлю ошибки, которые были пропущены при приёме работы. ✓

О себе:

  • Качественно и быстро выполню поставленную передо мной задачу

  • Очень трепетно отношусь к срокам исполнения

  • Не беру предоплату

  • Всегда на связи)

Связь:

Телеграмм: @t_rap_d

Email: [email protected]

Род занятий:

  1. Вёрстка на любой вкус. Только чистый и понятный код.

  2. Анимация сайтов(CCS3, JavaScript)

  3. Натяжка, поддержка, либо создание сайтов на CMS

  4. Создание UI-компонентов сайта в графическом редакторе

#15Написание текстов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#760
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
год назад
Текст об искусственном интеллекте
Написание текстов
Все хорошо.
Всё отлично
Ответный отзыв
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нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга