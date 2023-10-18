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Динара
diyakataeva
diyakataeva
30 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Разработка сайтов "под ключ" , доработка, верстка, дизайн.
Я против войны в Украине!
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Разработка дизайна (Удаление вмятин)
3 просмотра
Разработка 2 сайтов (Продажа недвижимости и авто)
1 просмотр
Доработка сайта (Юридическая помощь)
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Разработка сайта (Рефинансирование под ПТС)
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Разработка сайта (Грузоперевозки)
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