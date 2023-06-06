Nakonechnyi777

Не хвилюйтесь, я зроблю краще! Копірайтинг, SEO.

Доброго дня!

Я молодий копірайтер, котрий буде виконувати свою роботу якісно та в чітко вказаний термін. На вискокому рівні володію українською та російською.

Стосовно мого досвіду скажу, що займаюсь копірайтингом вже 2 роки на волонтерській основі в своєму університеті(ХНТУ).

Проходив курс копірайтингу на онлайн-платформі "Campster".

Займаюсь громатською дійльністю, є головою Херсонського ВП ГО УАС.

Мої контакти та приклад виконаної роботи.

+380931272538(Телеграм та Вайбер)

@_van_jean_ (інстаграм)

@parlament_kntu(чому потрібно обрати саме мене ви можете побачити тут)