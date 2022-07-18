Необходимо подготовить резюме для бетонщика и арматурщика на английском языке. Укажите опыт работы, навыки и квалификации, соответствующие профессии. Резюме должно быть четким и профессиональным, подходящим для международного рынка труда.
Ищу маркетолога для работы на рынок США
Добрый день.
Ищу маркетолога для работы на рынок США.
Необходимы креативные и психологические навыки, для составления грамотного оффера.
Детали обсудим при личном диалоге в телеграм.
Можете оставлять свои контакты ниже.
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