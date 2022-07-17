Написать подробный положительный отзыв на Яндекс Картах. Мебель

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Закрыт14 заявок690 просмотров

Отзыв по мебельной тематике, нужно выкадывать с периодичностью один раз в неделю, всего 10 отзывов с разных аккаунтов

3 года назад
guest_1647538897028
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Заявки фрилансеров

Вероніка
 
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Анастасия
 
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Марія
 
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Глория
 
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Алексей
 
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Джахар
 
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Юлия
 
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Юрий
 
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Юра
 
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3 года назад

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