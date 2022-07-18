Требуется написать отзыв на Яндекс Картах для пользователей с уровнем 'Знаток города' выше 3. Оплата производится только после успешного прохождения модерации. Все необходимые инструкции будут предоставлены после подтверждения соответствия требованиям.
Написание статьи для профильного журнала. Тема: асептическая упаковка
Нужно написать статью для журнала. В статье необходимо будет осветить работу компании, рассказать о ее целях, миссии, задачах, клиентах и проч.
объём статьи- 1 журнальный разворот.
Сроки горят!!!!
все подробности и требования обсудим во время созвонилось.
сумма - 10.000 руб.
Заявки фрилансеров
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