Написание статьи для профильного журнала. Тема: асептическая упаковка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки589 просмотров

Нужно написать статью для журнала. В статье необходимо будет осветить работу компании, рассказать о ее целях, миссии, задачах, клиентах и проч. 

объём статьи- 1 журнальный разворот.

Сроки горят!!!! 

все подробности и требования обсудим во время созвонилось.

сумма - 10.000 руб. 

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