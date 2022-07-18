Нужно написать статью для журнала. В статье необходимо будет осветить работу компании, рассказать о ее целях, миссии, задачах, клиентах и проч.

объём статьи- 1 журнальный разворот.

Сроки горят!!!!

все подробности и требования обсудим во время созвонилось.

сумма - 10.000 руб.