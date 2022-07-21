Добрый день.

Есть задача написать продающий текст на обучающее мероприятие в сфере личностного (духовного) роста.

Есть сайты-примеры с которых можно брать идеи (не полностью копировать), на выходе должен получится для продающей страницы средней длины (~ 10 листов А-4).

Основная цель:

Чтобы страница продавала и люди хотели учавствовать в мероприятии.

Присылайте примеры своих текстов в сфере личностного/духовного роста, так как важно чтобы было понимание самой темы и аудитории.