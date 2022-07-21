Написал продающий текст для лендинга

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Завершен7 заявок334 просмотра

Добрый день.

Есть задача написать продающий текст на обучающее мероприятие в сфере личностного (духовного) роста.

Есть сайты-примеры с которых можно брать идеи (не полностью копировать), на выходе должен получится для продающей страницы средней длины (~ 10 листов А-4).

Основная цель:

Чтобы страница продавала и люди хотели учавствовать в мероприятии.

Присылайте примеры своих текстов в сфере личностного/духовного роста, так как важно чтобы было понимание самой темы и аудитории. 

3 года назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
3 года назад
$80
2 дня
Благодарю за текст, который хочется читать и перечитывать. Очень здорово вникли в тему и донесли все смыслы!
Только позитивные эмоции от сотрудничества. Спасибо за доверие.

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