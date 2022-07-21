Требуется написать отзыв на Яндекс Картах для пользователей с уровнем 'Знаток города' выше 3. Оплата производится только после успешного прохождения модерации. Все необходимые инструкции будут предоставлены после подтверждения соответствия требованиям.
Написал продающий текст для лендинга
Добрый день.
Есть задача написать продающий текст на обучающее мероприятие в сфере личностного (духовного) роста.
Есть сайты-примеры с которых можно брать идеи (не полностью копировать), на выходе должен получится для продающей страницы средней длины (~ 10 листов А-4).
Основная цель:
Чтобы страница продавала и люди хотели учавствовать в мероприятии.
Присылайте примеры своих текстов в сфере личностного/духовного роста, так как важно чтобы было понимание самой темы и аудитории.
Выбранный исполнитель
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