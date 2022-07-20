Здравствуйте!

Нужно написать отзывы на в яндекс картах!

Оплата за опубликованный отзыв!

Страница для отзывов https://clck.ru/sFj6B

Скидывайте скриншот с опубликованным отзывом, я скину вам на карту Украины или РФ

Просьба дождаться, когда отзыв опубликуют! Отзывы не доступны для всех. Их yandex проверяет и публикует через некоторое время

Вот рекомендации самого яндекс, чтобы отзывы были опубликованы

https://yandex.ru/support/reviews/rules.html