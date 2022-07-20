Написание отзывов на в Yandex справочнике

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Закрыт41 заявка808 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать отзывы на в яндекс картах!

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Просьба дождаться, когда отзыв опубликуют! Отзывы не доступны для всех. Их yandex проверяет и публикует через некоторое время

Вот рекомендации самого яндекс, чтобы отзывы были опубликованы

https://yandex.ru/support/reviews/rules.html

3 года назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владислава
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анфиса
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
33 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна-марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
3 года назад
Игнатий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дар'я
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аркадий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лолита
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Илья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Измайлов
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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