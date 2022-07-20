Нужно написать текст на 17-20к символов

есть план текста и ключи на японском, которые требуется вставить в текст по смыслу

Потом его будет переводить переводчик.

Ваша задача полностью будет прописана в тз которое скину исполнителю

Задание желательно выполнить до завтрашнего обеда

Это задание с ограниченным бюджетом, но если выполните хорошо, буду рада дальнейшей работе с вами, по гораздо более высокой оплате

оплата 450 грн