Написать текст на русском 17-20к символов

$10
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Закрыт22 заявки584 просмотра

Нужно написать текст на 17-20к символов

есть план текста и ключи на японском, которые требуется вставить в текст по смыслу

Потом его будет переводить переводчик.

Ваша задача полностью будет прописана в тз которое скину исполнителю

Задание желательно выполнить до завтрашнего обеда

Это задание с ограниченным бюджетом, но если выполните хорошо, буду рада дальнейшей работе с вами, по гораздо более высокой оплате

оплата 450 грн

3 года назад
guest_16583128630728
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