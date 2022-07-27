Требуется копирайтер на английском языке для написания коротких текстов (1-3 предложения) для соцсетей. Проект длится 10 дней, 8 часов в день. Уровень английского - Intermediate (B1), скорость письма 1600 знаков в час. Основные задачи: быстро выделять тезисы и создавать 16 текстов за 60 минут. Темы и ТЗ предоставляются.
Тексты для мобильной техники и аксессуаров
О смартфонах, наушниках, телефонах, которые продаются со скидкой.
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