Текст про парфюмерию

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Завершен1 заявка106 просмотров

Для общего раздела о парфюмерии в целом и скидках на нее.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$5
1 день
Сроки написания соблюдены. Требования из ТЗ выполнены. Все хорошо.
Оплата своевременная, ТЗ грамотное. Спасибо!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг

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