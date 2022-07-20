Тексты для сайта

$80
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Завершен1 заявка70 просмотров

Тексты про ремонт 

3 года назад
ANNA_SMRN
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KarinaKosteckaya
32 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$80
1 день
Escrow
Карина очень тщательно подошла к выполнению своей работы и сделала все четко по тз, профессионально, быстро, в срок. 🙂👍🏼
Анна четко сформулировала задачу, всегда была на связи. Рекомендую заказчика к сотрудничеству 🤝

Заявки фрилансеров

KarinaKosteckaya
32 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад

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