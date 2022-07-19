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Закрытнет заявок35 просмотров

Здравствуйте! Я представляю криптобменник и криптокошелек. Мы бы хотели найти исполнителя для двух задач:

1. Добавить в существующие в Википедии статьи упоминания наших проектов

(несколько статей мы предоставим, еще как минимум 5шт. предложим найти

вам)

2. Написать статьи о наших проектах в Википедии. На данный момент мы оцениваем, что такие статьи Википедия вряд ли разместит.  Поэтому здесь в первую очередь нужна ваша оценка/консультация, какие еще подготовительные работы необходимо сделать для успешного размещения.

Есть ли у вас возможность взяться за эти задачи?

Заранее благодарю за ответ

3 года назад
guest_16582293459791
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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