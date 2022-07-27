Требуется написать текст на русском языке объемом 17-20 тыс. символов с использованием ключевых слов на японском языке. Есть подробный план текста. Задание нужно выполнить до завтрашнего обеда. Оплата 450 грн. Возможность дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении.
Покупки на Алиэкспресс
Завершен1 заявка47 просмотров
Нужно рассказать о самом сайте, а также сервисах, которые позволяют покупать дешевле.
3 года назад
Андрей _Klient_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
3 года назад
$25
1 день
Александр ответственно подошел к проекту. Изучил тему, особенности сервисов, написал полезные тексты с советами, рекомендациями. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Андрей всегда предоставляет грамотное ТЗ, своевременно оплачивает. Если есть необходимость в правках, то замечания всегда конструктивные. С ним очень комфортно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
3 года назад
ТОП-5— Копирайтинг
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