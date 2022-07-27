Покупки на Алиэкспресс

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Завершен1 заявка47 просмотров

Нужно рассказать о самом сайте, а также сервисах, которые позволяют покупать дешевле.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$25
1 день
Александр ответственно подошел к проекту. Изучил тему, особенности сервисов, написал полезные тексты с советами, рекомендациями. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Андрей всегда предоставляет грамотное ТЗ, своевременно оплачивает. Если есть необходимость в правках, то замечания всегда конструктивные. С ним очень комфортно работать. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
ТОП-5
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