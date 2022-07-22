Необходимо написать статьи о коттеджных посёлках объемом от 1 до 2 тыс. знаков. Срок выполнения работы - до конца дня. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий особенности и преимущества коттеджных посёлков.
Нужно написать текст на украинском
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