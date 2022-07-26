Требуется написать текст для сайта alta-zavod.kz, включающий разделы о компании, производстве и сервисе. Необходимо создать информативный и привлекательный контент, который точно отражает специфику работы и предложения компании.
Stylus.ua
Статья под анкор, на тему материала по ссылке
- Ссылка или анкор должны быть размещены вверху статьи (в первом-втором абзаце!)
- Заголовок статьи должен быть релевантен анкору ссылки (если анкор "корм для собак", соответственно, и название должно быть тематичное - "Топ-корма для собак", "Как выбрать корм для собак" и подобное)
- Статья должна быть структурирована, смысловые блоки разбиты на подзаголовки H2/H3
- Язык статьи должен соответствовать языку анкора
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "мониторы дел" https://stylus.ua/monitory/proizvoditel:dell/
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 95% (Advego)
- Размер: 2600
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
Выбранный исполнитель
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