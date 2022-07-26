Статья под анкор, на тему материала по ссылке

- Ссылка или анкор должны быть размещены вверху статьи (в первом-втором абзаце!)

- Заголовок статьи должен быть релевантен анкору ссылки (если анкор "корм для собак", соответственно, и название должно быть тематичное - "Топ-корма для собак", "Как выбрать корм для собак" и подобное)

- Статья должна быть структурирована, смысловые блоки разбиты на подзаголовки H2/H3

- Язык статьи должен соответствовать языку анкора

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "мониторы дел" https://stylus.ua/monitory/proizvoditel:dell/

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95% (Advego)

- Размер: 2600

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.