Требуется фрилансер для написания более 100 отзывов на три проекта компании. Отзывы нужно разместить на 6-7 площадках. Ищем опытного специалиста с навыками копирайтинга и размещения. В отклике опишите свой опыт, приложите портфолио и условия сотрудничества.
Краткое введение в каталог мебели для ванных комнат
Описание на одну страницу о компании и о продукциии.
Заявки фрилансеров
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