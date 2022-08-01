Необходимо написать статью под анкор на заданную тему с размещением ссылок в начале и середине текста. Включить ключевые слова и анкоры: 'киви телевизор' и 'https://www.mechta.kz/section/televizory/brend-xiaomi/'. Структурировать текст с подзаголовками и списками, уникальность не ниже 95%.
Ecosoft.ua копирайтинг
Статья под анкор, на тему материала по ссылке
- Размещение ссылок: первая - в начале статьи (первые 30% текста), вторая (если есть) - в середине статьи (первые 70% текста).
- Не размещать более одной ссылки в абзаце или под одним подзаголовком.
- Должно быть вхождение ключевого слова в Заголовок статьи (можно разбавить)
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "обратный осмос с насосом" https://ecosoft.ua/filtry-obratnogo-osmosa-prod/pomp_mineralizer-is-pomp/
2) "обратный осмос для дома цена" https://ecosoft.ua/filtry-obratnogo-osmosa-prod/gde_chistim-is-ro-home/
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 95% (Advego)
- размер 2600
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
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