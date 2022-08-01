Статья под анкор, на тему материала по ссылке

- Размещение ссылок: первая - в начале статьи (первые 30% текста), вторая (если есть) - в середине статьи (первые 70% текста).

- Не размещать более одной ссылки в абзаце или под одним подзаголовком.

- Должно быть вхождение ключевого слова в Заголовок статьи (можно разбавить)

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "обратный осмос с насосом" https://ecosoft.ua/filtry-obratnogo-osmosa-prod/pomp_mineralizer-is-pomp/

2) "обратный осмос для дома цена" https://ecosoft.ua/filtry-obratnogo-osmosa-prod/gde_chistim-is-ro-home/

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95% (Advego)

- размер 2600

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.