Написание отзывов на площадки

Добрый день! Необходимы отзывы на три проекта компании — в целом больше 100 отзывов на различные площадки (6-7 сайтов на каждый проект). В связи с объемом работы ищу опытного фрилансера, готового оказать услуги написания качественных отзывов + с опытом размещения на площадках (размещать нужно будет самостоятельно).

В отклике, пожалуйста, опишите свой опыт, приложите портфолио (если возможно), расскажите, как работаете и опишите подробные условия сотрудничества. В случае, если нам это будет подходить, я направлю вам полный список работ. Cпасибо!