Требуется написать статью о котах для публикации на Яндекс Дзен. Объем текста минимум 1300 символов без пробелов, уникальность не ниже 90%. Включите 2 фотографии с указанием источников. Заголовок не должен быть кликбейтом и соответствовать правилам платформы.
Написание отзывов на площадки
Добрый день! Необходимы отзывы на три проекта компании — в целом больше 100 отзывов на различные площадки (6-7 сайтов на каждый проект). В связи с объемом работы ищу опытного фрилансера, готового оказать услуги написания качественных отзывов + с опытом размещения на площадках (размещать нужно будет самостоятельно).
В отклике, пожалуйста, опишите свой опыт, приложите портфолио (если возможно), расскажите, как работаете и опишите подробные условия сотрудничества. В случае, если нам это будет подходить, я направлю вам полный список работ. Cпасибо!
Заявки фрилансеров
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