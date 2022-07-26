Написание отзывов на площадки

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Закрыт9 заявок379 просмотров

Добрый день! Необходимы отзывы на три проекта компании — в целом больше 100 отзывов на различные площадки (6-7 сайтов на каждый проект). В связи с объемом работы ищу опытного фрилансера, готового оказать услуги написания качественных отзывов + с опытом размещения на площадках (размещать нужно будет самостоятельно).

В отклике, пожалуйста, опишите свой опыт, приложите портфолио (если возможно), расскажите, как работаете и опишите подробные условия сотрудничества. В случае, если нам это будет подходить, я направлю вам полный список работ. Cпасибо!

3 года назад
LIZA_Oo
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Звирыч
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тамара
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
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Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
27 отзывов
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
час назад
49 отзывов
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