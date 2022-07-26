Готовые сторис и посты для студии ногтевого сервиса

Необходимо сделать пакет сторис и ленту с постами (12 штук) для студии ногтевого сервиса на 1 месяц.

У студии есть свой фирменный стиль. Шрифты, цвета, фоны.

3-5 логически связанных слайдов в историях в день. Фото и видео материал предоставлю. Для работы понадобится умение пользоваться сервисом Canva/instories. У вас должно быть полное представление о процессе выполнения маникюра или умение получать информацию из Google