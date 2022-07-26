Необходимо создать тексты для публикаций в Instagram, посвященные макияжу и дорогой косметике. Включите информацию о правильном подборе тонального крема, кистях и спонжах. Тексты должны быть привлекательными и информативными для целевой аудитории.
Готовые сторис и посты для студии ногтевого сервиса
Необходимо сделать пакет сторис и ленту с постами (12 штук) для студии ногтевого сервиса на 1 месяц.
У студии есть свой фирменный стиль. Шрифты, цвета, фоны.
3-5 логически связанных слайдов в историях в день. Фото и видео материал предоставлю. Для работы понадобится умение пользоваться сервисом Canva/instories. У вас должно быть полное представление о процессе выполнения маникюра или умение получать информацию из Google
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