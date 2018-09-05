D_Vorontsov

Нужен программист на вордпрессе, который реализует вот такой функционал: https://kade.es/, кнопки "Купить код" и "Получить по коду". Пожалуйста, укажите срок и сумму.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужен программист на вордпрессе, который реализует вот такой функционал: https://kade.es/, кнопки "Купить код" и "Получить по коду". Пожалуйста, укажите срок и сумму.
Для визуализации промышленных машин требуется трёхмерщик. Нужны хорошее текстурирование и фотореалистичность объектов. Постоплата. Желательно юрлицо. Пожалуйста, укажите в отклике скайп.
Есть работающий прототип сайта. Требуется его пересобрать и обеспечить корректную работу на всех устройствах. Фреймворк Laravel. Поэтапная постоплата. Пожалуйста, в отклике укажите скайп.