Дизайн вкладыша в Иллюстраторе

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Завершен12 заявок655 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать дизайн вкладыша (примеры в файлах)

Обязательная информация на шаблоне:

Логотип: Собачка (пока любое изображение), текстовая надпись «Фоточудо» и  Товары для художников

 

Обязательный текст на вкладыше

1.     Холст на подрамнике

2.     Грунтованный

3.     Мелкозернистый

4.     Хлопок – 70% Полиэстер – 30%

5.     Предназначен для художественных работ с масляными,темперными и акриловыми красками

6.     Размер 30х40 см

7.     Плотность 240 г/м2

8.     Выгодная упаковка: набор 2 холста

9.     Артикул 2003040

10.  Товар обязательной сертификации не подлежит

11.  Срок годности неограничен

12.  Произведено в России. Производитель: ООО «Фоточудо», г. Москва, ул. Театральная, д. 6. Тел.:

+7 (495) 123-45-67 company.ru

5 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kateketrin080
Екатерина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$12
3 дня
Спасибо Екатерине за великолепную работу! К работе подошла творчески и профессионально. Предоставила на выбор несколько кардинально разных вариантов дизайна – это жирный плюс. Я считаю себя очень требовательным человеком, но сегодня я и мои коллеги остались довольны. Еще раз большое спасибо за отличную работу!
Задача была поставлена четко, не возникало непонимания, коммуникация легкая и приятная. Рекомендую Наталью как заказчика!

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