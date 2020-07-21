Перевести три надписи в вектор, для печати на футболках. Размер 1:1. Черная и белая надпись - 2см*6,5см, шрифт Calibri. Серая надпись - 25,5см*6см, шрифт Lucida Sans.
Дизайн вкладыша в Иллюстраторе
Здравствуйте!
Необходимо создать дизайн вкладыша (примеры в файлах)
Обязательная информация на шаблоне:
Логотип: Собачка (пока любое изображение), текстовая надпись «Фоточудо» и Товары для художников
Обязательный текст на вкладыше
1. Холст на подрамнике
2. Грунтованный
3. Мелкозернистый
4. Хлопок – 70% Полиэстер – 30%
5. Предназначен для художественных работ с масляными,темперными и акриловыми красками
6. Размер 30х40 см
7. Плотность 240 г/м2
8. Выгодная упаковка: набор 2 холста
9. Артикул 2003040
10. Товар обязательной сертификации не подлежит
11. Срок годности неограничен
12. Произведено в России. Производитель: ООО «Фоточудо», г. Москва, ул. Театральная, д. 6. Тел.:
+7 (495) 123-45-67 company.ru
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