Дизайн вкладыша в Иллюстраторе

Спасибо Екатерине за великолепную работу! К работе подошла творчески и профессионально. Предоставила на выбор несколько кардинально разных вариантов дизайна – это жирный плюс. Я считаю себя очень требовательным человеком, но сегодня я и мои коллеги остались довольны. Еще раз большое спасибо за отличную работу!