Перерисовать дизайн для печати на футболке

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Закрыт21 заявка584 просмотра

Добрый день.

Требуется перерисовать картинку и надпись как в прилагаемом файле и сделать в формате для печати на футболке

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