Логотип и визитка для семьи пасечников

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка336 просмотров

Нужна идея от дизайнера по лологипу.

Сделать всё в тёплых тонах, близких к цвету мёда.

Формат визитки 90х50 м. и 100х60 мм.

5 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Snoopyssonik
София 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Красивый весёленький дизайн, клиенту очень понравилось. Ответственно и оперативно, качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно работать.

Заявки фрилансеров

Snoopyssonik
София 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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