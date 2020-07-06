Нужно сделать красивый дизайн приглашения

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок636 просмотров

Нужен дизайн приглашения на вечеринку в официальном стиле.

Приглашения должно быть минималистическим и не слишком ярким.

Дресс-код  вечера Black tie.

5 лет назад
andrey_ivan1991
Иваненко 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Арман
 
53 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Амандык
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
40 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
5 лет назад
#1
Верстка полиграфии
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать карточку "Спасибо за покупку"

    Нужно реализовать карточку формата А5, чтоб на одной стороне было написано "спасибо за покупку". Во вложении грубый образец. Нужно чтоб по центру была надпись "Спасибо за покупку" и по кругу, как в образце, были узоры. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет листовки 1 сторона

    $10

    Всем доброго времени суток! В приложении старый макет. Нужно: максимально сохраняем схожесть с существующей наклейкой (цветовая гамма, шрифт, внизу белорусский арнамент), надпись: Белорусский мёд  с личной пасеки Буяшовых  тел: 8(964)632-75-52 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать буклет

    Необходимо разработать буклет (раздаточный материал) для центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 1 страница с двух сторон. Пишите цену в рублях и сроки. Требования типографии: Размер готового изделия 297x420 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка буклета в PDF

    Необходимо сверстать буклет с иллюстрациями и сохранить в PDF - 3-4 страницы. Иллюстрации нарисованы, других не надо. Также необходимо иметь возможность менять текст и потом экспортировать в PDF, как то так. Буклет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн листовки в стиле инфографики

    Фото никаких не надо, возможно иконки. Есть текст А4 формата. Не для печати, для веба. Для B2B, тема сотрудничества.  Результат: побудить к действию, чтобы увидели выгоду для себя и сами захотели с ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн чек-листа в PDF

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн чек-листа в формате PDF на 10 листов. От вас - цена и сроки, примеры подобных работ в портфолио. Спасибо!

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текстовая этикетка на товар с символом ГОСТ-Р

    40x25 мм. фон белый, текст черный. Необходимо подобрать максимально читаемый шрифт, скомпоновать с символом ГОСТ-Р и уложиться в размеры. Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами. Результат: tif в размер + CDR или AI ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад