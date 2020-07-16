Доработки в Corel Draw

Есть прайс-лист в Corel Draw, надо по его шаблону добавить туда ещё несколько товаров. Работа очень простая - скопировать старые товары, заменить название/фото/цену и красиво расположить всё. Сделать нужно в ближайшие 3 часа, пишите только, кто свободен. Файл во вложении. Товаров нужно добавить примерно ещё 2 листа таких же. Отвечайте со стоимостью пожалуйста. Спасибо