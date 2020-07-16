Доработки в Corel Draw

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок325 просмотров

Есть прайс-лист в Corel Draw, надо по его шаблону добавить туда ещё несколько товаров. Работа очень простая - скопировать старые товары, заменить название/фото/цену и красиво расположить всё. Сделать нужно в ближайшие 3 часа, пишите только, кто свободен. Файл во вложении. Товаров нужно добавить примерно ещё 2 листа таких же. Отвечайте со стоимостью пожалуйста. Спасибо

5 лет назад
apaex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ChristiAnnett
Кристина 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Очень хорошо и быстро
Все отлично. Сотрудничеством довольна

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
ChristiAnnett
Кристина 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад