Портфолио компании А4 для сдачи в печать

Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как это должно выглядеть, но надеюсь у вас есть варианты портфолио на 10-14 страницЗакрыть