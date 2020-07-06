Портфолио компании А4 для сдачи в печать

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок459 просмотров

Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как это должно выглядеть, но надеюсь у вас есть варианты портфолио на 10-14 страницЗакрыть

5 лет назад
pit2808
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$53
27 дней
Escrow
Интересная задача. Быстрая обратная связь. Четкие корректировки. Аккуратная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Камила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Александр
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Алиса
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад