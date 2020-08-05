Необходимо сделать дизайн корпоративного буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок361 просмотр

Необходимо сделать буклет.

придумать концепцию

заверстать согласно утвержденной концепции

Первый проект делаю только по постоплате

Спасибо!

5 лет назад
Tankgirl
Наталья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$220
10 дней
Очень приятно было работать с Сергеем. Держит сроки. Лоялен к запросам заказчика. Качество хорошее. Буду обращаться еще.
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, корректировки развернутые, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

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Sergey32D
Сергей 
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