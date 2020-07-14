Оформить меню на а4 с двух сторон для пивбара и оформить красиво режим работы размер а3. Более подробно расскажу в вотс ап или здесь.
Растровый макет
Растровый макет для печати на футболке, шелкографией. Размер A4, 300dpi. (Макет силуэта, без белого фона).
Заявки фрилансеров
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