Растровый макет

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Закрыт6 заявок330 просмотров

 Растровый макет для печати на футболке, шелкографией. Размер A4, 300dpi. (Макет силуэта, без белого фона).

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guscha
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