Векторный макет

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  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки321 просмотр

Перевести три надписи в вектор, для печати на футболках. Размер 1:1.

Черная и белая надпись - 2см*6,5см, шрифт Calibri.

Серая надпись - 25,5см*6см, шрифт Lucida Sans.

5 лет назад
guscha
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Все сделали быстро и качественно. Большое спасибо. Советую!
Спасибо за сотрудничество. Всё ок

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Pica_So
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